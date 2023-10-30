Netanyahu: Gazze’deki savaş zaman alacak

İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, ordunun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, “Savaşın ortasındayız ve Hamas'ın askeri ve otoriter yeteneklerini yok etme yönünde net bir hedef belirledik ve bunu sistematik bir şekilde yapıyoruz.” dedi.

Gazze’ye kara harekatının “zaman alacağını” ve “tuzaklar, zorluklar ile kayıplara” yol açacağını dile getiren İsrail Başbakanı, “Ama sonunda size tek bir şeyin sözünü veriyorum: Hamas yenilecek, yok edilecek ve farklı bir Gazze var olacak.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için de çabalarını sürdürdüklerini belirterek, “Kara harekatı onların serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor ve bunu kaçırmayacağız." diye konuştu.

Lübnan sınırındaki çatışmalara da değinen Netanyahu, Hizbullah'ın, İsrail'le savaşa girmesi durumunda "hayatının hatasını yapacağını" savunarak, "Hayal bile edemeyeceğiniz bir darbe alacaksınız." dedi.

Netanyahu, ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye gitmeleri yönündeki İsrail’in uyarısını yineleyerek, güneyde "güvenli bölgeler" olduğunu iddia etti.

Hamas, 7 Ekim'de Gazze Şeridi’nden saldırı düzenlediği İsrail’in sınır bölgelerinde, aralarında asker ve polislerin de bulunduğu en az 239 İsrailliyi esir almıştı.

Netanyahu Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrılarını reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, farklı ülkelerden gelen ateşkes çağrılarına karşı, "İsrail, kimin yanında yer aldığına bakmaksızın bu savaşı sürdürecek" dedi.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'ndeki bombardımanlarına ilişkin konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmasının "Hamas'a ve teröre teslim olmak anlamına geldiğini" savunan Netanyahu, "İsrail bir ateşkese razı olmayacak. İsrail, kimin yanında yer aldığına bakmaksızın kazanana kadar bu savaşı sürdürecek." diye konuştu.