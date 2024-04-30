Netanyahu kararlı: 'Refaha saldıracağız'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 206'ıncı güne girilirken 7 aydır süren savaştan kaçan yüz binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin Refah kentine sığındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli gruplarla ateşkes ve esir takası anlaşması olsa da olmasa da Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara harekatı başlatacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun "Savaşı tüm hedeflerimize ulaşmadan durdurma fikri söz konusu bile olamaz. Anlaşma olsun ya da olmasın Refah'a gireceğiz ve Hamas'ın oradaki birliklerini yok ederek tam zafere ulaşacağız." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Refah'a saldırma planına ilişkin "sivillerin zarar görmeyeceği garanti altına alınmadığı sürece" ABD'nin bu saldırıyı desteklemeyeceğini vurgulamıştı.