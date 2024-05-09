Netanyahu'dan Biden'a mesaj: 'Gerekirse tek başına duracağız'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ın İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını açıklamasına ilişkin konuştu.

Holokost anmasında açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Hiçbir baskı, İsrail'i kendini savunmaktan ve savaş hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaktır." ifadesinde bulundu.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, "Gerekirse tek başına duracağız" diyen Netanyahu, "Seksen yıl önce Holokost'ta Yahudi halkı bizi yok etmek isteyenlere karşı tamamen savunmasızdı. Hiçbir ulus yardımımıza gelmedi" açıklamasında bulundu.

Netanyahu, "Bugün burada, Holokost Anma Gününde Kudüs'ten söz veriyorum. Eğer İsrail yalnız kalmaya zorlanırsa, İsrail yalnız kalacaktır. Ancak yalnız olmadığımızı biliyoruz çünkü dünyanın dört bir yanındaki sayısız iyi insan haklı davamızı destekliyor." dedi.