Netanyahu'yu eleştiren komedyen radyodaki işinden oldu

Fransız komedyen Meurice, Radio France'a bağlı Radio Inter'deki programda, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu'yu mizah yollu eleştiren ifadeleri nedeniyle işinden oldu. Radio France, komedyene 'büyük bir yanlıştan ötürü iş sözleşmesinin erken feshedildiğini' bildirdi.

Radio France Yürütme Kurulu Başkanı Sibyle Veil, komedyenin işten çıkarılmasına ilişkin kararın, Meurice'in 'inatçılığı ve tekrar eden sadakatsizliği' nedeniyle alındığını belirtti.

Şikayetin nedeni: Şiddeti teşvik etmek

Kurum içinde 'ifade özgürlüğünün ve mizahın hiçbir şekilde hedef alınmadığını' savunan Veil, komedyenin uyarılara rağmen söylemlerine devam ettiğini ve kendilerine işten çıkarmak dışında başka seçenek bırakmadığını ileri sürdü.

Avrupa Yahudileri Örgütü, 29 Ekim'deki programda, Netanyahu'ya yönelik eleştirel ve mizahi ifadelerinin ardından Guillaume Meurice hakkında 'şiddeti teşvik ettiği ve Yahudi karşıtı nefret yaydığı' gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Fransız komedyen, 2 Mayıs'ta açığa alınmıştı.