Netflix'te çalışanlara e-postayla duyuruldu: Dört yılın en büyük işten çıkarması

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Netflix, büyüme ve kullanıcı etkileşimindeki yavaşlamanın etkisiyle yaklaşık 1.000 çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını kapsayan karar, şirketin 2022'den bu yana en büyük toplu işten çıkarması olacak.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, kaldırılması planlanan pozisyonlar ağırlıklı olarak ürün geliştirme, teknoloji, hukuk ve insan kaynakları birimlerinde bulunuyor. Geçen yılın sonunda yaklaşık 16 bin tam zamanlı çalışanı olan şirketin eş CEO'ları Ted Sarandos ve Greg Peters, kararı çarşamba sabahı gönderdikleri e-postayla personele duyurdu.

Yönetimden kaynak kullanımında disiplin mesajı

Sarandos ve Peters, çalışanlara ilettikleri mesajda, şirketin önceliklerini belirlerken kaynaklarını daha disiplinli kullanması gerektiğine dikkat çekti.

İki yönetici, "Dünyayı eğlendirme misyonumuz iddialı bir hedef ve bunu gerçekleştirmek, çalışanlarımızı ve kaynaklarımızı hangi alanlarda önceliklendireceğimiz konusunda disiplinli olmamızı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Rekabet artarken yeni gelir alanlarına yatırım yapılıyor

İşten çıkarma adımı, Netflix'in hem büyümesinin hem de kullanıcı etkileşiminin yavaşladığı bir döneme denk geliyor. Medya sektöründeki rekabetin yoğunlaşmasıyla şirket, izleyicilerin ekran başında geçirdiği süreden daha fazla pay almak için diğer platformlarla yarışıyor.

Netflix, bu süreçte abonelik dışındaki gelir kaynaklarını geliştirmeye de çalışıyor. Şirket, gelirlerini çeşitlendirmek amacıyla reklamcılık, canlı yayın programları ve oyun alanlarına yatırım yapıyor.