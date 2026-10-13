Trump: Erdoğan'a çok büyük saygım var

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Yemen'e yönelik olası bir yanıta katılmasına ilişkin soruyu değerlendiren Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkilerine vurgu yaptı.

Türkiye'yi operasyona katılmaya davet edip etmeyeceği sorulan Trump, "Bunu yapabilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim harika bir dostum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Husilerin tutumunu eleştiren Trump, grubun çok kötü davrandığını söyledi. ABD Başkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüştüğünü aktardı.

İran konusunda nasıl bir adım atacağına ilişkin soruya ise Trump, bir karar vereceğini belirterek yanıt verdi.

İsrail'de yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "İsrail seçimleri hakkında henüz hiç düşünmedik. Bir şeyler yapıyor olabilirim." dedi.

Trump, Ukrayna'ya sağlanan istihbarat desteği konusunda da konuşarak, bu desteğin devam ettiğini bildirdi.