197 restoranı kapattı, kârı yüzde 62 düştü

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere'nin en büyük otel işletmecilerinden Whitbread (WTB), kapsamlı yeniden yapılanma sürecinde 197 restoranını kapatırken bilançosunda sert bir kâr düşüşü açıkladı. Premier Inn otellerinin sahibi şirketin vergi öncesi kârı yüzde 62 gerileyerek 109 milyon sterline indi. Gelirler artmasına rağmen kârlılıktaki bozulma dikkat çekerken şirket, hissedarı olan ABD'li yatırım fonunun yönetim kurulunda temsil edilme talebiyle de karşı karşıya kaldı.

Whitbread'in 13 Ekim'de açıkladığı finansal sonuçlar, 27 Ağustos 2026'da sona eren 26 haftalık dönemi kapsıyor. Restoranların kapanışı ise eylülde tamamlandı. Dolayısıyla 197 restoranın kapanması, açıklanan yüzde 62'lik kâr düşüşünün doğrudan nedeni değil. Ancak iki gelişme şirketin maliyetleri azaltmaya yönelik kapsamlı dönüşümünün farklı aşamalarını ortaya koyuyor.

Kâr 287 milyon sterlinden 109 milyona düştü

Whitbread'in 2026 mali yılının ilk yarısındaki sonuçları, şirketin gelirleri artırmasına rağmen kârlılıkta önemli bir kayıp yaşadığını gösterdi. Şirketin raporlanan vergi öncesi kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 287 milyon sterlinden 109 milyon sterline geriledi. Böylece yıllık düşüş yüzde 62 oldu.

Net kârdaki gerileme daha da belirgin gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 217 milyon sterlin olan vergi sonrası kâr, 62 milyon sterline indi. Bu kalemdeki düşüş yüzde 72'ye ulaştı.

Buna karşılık şirketin toplam geliri yüzde 2 artarak 1 milyar 572 milyon sterline yükseldi. Gelirlerdeki artışa rağmen kârın sert gerilemesi, şirketin yeniden yapılanma sürecinde üstlendiği maliyetlerin finansal sonuçlar üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Kâr düşüşünde 178 milyon sterlinlik yük

Whitbread'in açıkladığı yüzde 62'lik düşüş, muhasebe standartlarına göre raporlanan vergi öncesi kârı ifade ediyor. Tek seferlik ve belirli muhasebe kalemlerinden arındırılmış vergi öncesi kâr ise 316 milyon sterlinden 287 milyon sterline geriledi. Bu kalemdeki düşüş yüzde 9 oldu.

İki gösterge arasındaki farkta, şirketin stratejik incelemesi ve yeniden yapılanma programıyla bağlantılı 178 milyon sterlinlik düzeltme kalemleri etkili oldu.

Bu tutarın önemli bölümünü varlıkların kayıtlı değerlerindeki azalmadan kaynaklanan ve doğrudan nakit çıkışı gerektirmeyen muhasebe giderleri oluşturdu.

Şirketin karşı karşıya kaldığı diğer baskılar arasında İngiltere'deki işletme vergileri, genel maliyet artışları ve Almanya'da açılan yeni otellerin başlangıç giderleri bulunuyor.

Bu nedenle yüzde 62'lik düşüş, otel işletmeciliğinden elde edilen faaliyet kârının aynı oranda azaldığı anlamına gelmiyor.

197 restoranın kapısına kilit vuruldu

Whitbread, nisan ayında duyurduğu beş yıllık dönüşüm planı kapsamında restoran işletmeciliğinden çekilme kararı almıştı. Şirketin 13 Ekim tarihli açıklaması, Beefeater ve Brewers Fayre gibi markalar altında faaliyet gösteren kalan 197 restoranın eylül ayında markalı restoran olarak faaliyetlerine son verdiğini doğruladı.

Böylece İngiltere'de uzun yıllardır faaliyet gösteren iki büyük restoran markasının Whitbread bünyesindeki bağımsız işletmecilik dönemi sona erdi.

Ancak bu karar, söz konusu binaların tamamının boşaltıldığı veya otel müşterilerine yemek hizmetinin tamamen kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

Şirket, bazı tesislerde Premier Inn konuklarına yönelik daha sınırlı ve otel bünyesine entegre yemek hizmetleri sunmaya devam ediyor. Diğer tesislerin ise satılması veya ilave otel odalarına dönüştürülmesi planlanıyor.

173 tesisin satışı için anlaşma sağlandı

Whitbread, restoranlardan çekilme sürecinde gayrimenkul portföyünü de yeniden düzenliyor. Şirketin açıklamasına göre satışa çıkarılan tesislerden 173'ü için anlaşmaya varıldı. Satılması planlanan diğer mülklerin büyük bölümü için de teklifler alındı. Bunun yanında bazı restoran alanlarının Premier Inn otellerine ek oda olarak dönüştürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Şirket, yılın ilk yarısında bu dönüşüm programı kapsamında 211 ilave otel odasını hizmete açtı. Mali yılın tamamında yaklaşık 750 ilave oda açılması hedefleniyor. Whitbread, restoran işletmeciliğinden çekilerek otel yatırımlarına daha fazla kaynak ayırmayı, gayrimenkul portföyünün verimliliğini artırmayı ve uzun vadede daha yüksek getiri sağlamayı amaçlıyor.

Yeniden yapılanma programı kapsamında yılın ilk yarısında 39 milyon sterlinlik tasarruf sağlandığı açıklandı. Mali yılın tamamı için tasarruf hedefi ise 60 milyon sterlin.

İngiltere ve Almanya'da otel gelirleri arttı

Restoran faaliyetlerindeki küçülmeye rağmen Whitbread'in temel otel işletmeciliğinde büyüme devam etti. Premier Inn'in İngiltere ve İrlanda'daki konaklama satışları, ilk yarıda yüzde 3 artarak 1 milyar 119 milyon sterline yükseldi.

Almanya'daki otel faaliyetlerinde de büyüme kaydedildi. Bu pazardaki konaklama satışları, raporlanan sterlin tutarı üzerinden yüzde 18 artarak 125 milyon sterline ulaştı. Ayrıca şirketin 1 Ekim'de sona eren beş haftalık son işlem döneminde İngiltere ve İrlanda'daki konaklama satışları yüzde 4,5 arttı.

Almanya'da ise aynı beş haftalık dönemde yerel para birimi üzerinden yüzde 31,2 büyüme gerçekleşti. Bu veriler, Whitbread'in restoranlardan çekilirken otel işletmeciliğini genişletmeye devam ettiğini gösteriyor.

Ancak artan konaklama gelirlerinin yüksek maliyetleri ve dönüşüm harcamalarını ne ölçüde karşılayabileceği, şirketin önümüzdeki dönemlerdeki kârlılığı açısından önem taşıyor.

ABD'li fon yönetimde koltuk istiyor

Whitbread'in karşı karşıya kaldığı tek sorun finansal sonuçlar değil. Şirketin yaklaşık yüzde 6,4 hissesine sahip ABD merkezli yatırım fonu Corvex Management, yönetim kurulunda temsil edilmek istiyor.

Corvex, şirketin mevcut stratejisinin hissedarlar için yeterli değer oluşturmadığını savunuyor. Fon, özellikle gayrimenkul varlıklarının kullanımı, sermaye dağılımı ve şirketin yönetim yapısının daha kapsamlı değerlendirilmesini talep ediyor. Yatırım fonu, ortağı James Gemmel'in Whitbread Yönetim Kuruluna atanmasını önerdi.

Whitbread yönetimi ise bu talebe karşı çıkıyor.

Şirket, yürürlükteki beş yıllık dönüşüm programının doğru strateji olduğunu ve yeni bir yönetim kurulu üyesinin mevcut planın uygulanmasını zorlaştırabileceğini savunuyor.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık 9 Kasım 2026'da yapılacak olağanüstü genel kurulda hissedarların oyuna sunulacak.

Toplantıda şirketin tamamının satılması veya yönetimin bütünüyle değiştirilmesi değil, Corvex tarafından önerilen bir kişinin yönetim kuruluna atanması oylanacak.

Whitbread, 2031 mali yılına kadar hissedarlara 2 milyar sterlinlik getiri sağlayabilecek bir finansal yapı oluşturmayı hedefliyor. Ancak restoran kapanışları, gerileyen raporlanan kâr ve yatırımcı baskısı, şirket yönetiminin önündeki sınavı ağırlaştırıyor.