Norveç Kralı hastaneye kaldırıldı

Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 85 yaşındaki Kral'ın enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve antibiyotik tedavisi gördüğü belirtildi.

Kral 5. Harald'ın durumunun stabil olduğu ve birkaç gün başkent Oslo'daki hastanede kalacağı kaydedildi.



Norveç Kralı, 4 Ağustos'ta da ateşlenme nedeniyle Oslo Üniversite Hastanesine kaldırılmıştı.

Kral, 22 Mart’ta Kovid-19'a yakalanmış, görevine birkaç günlüğüne ara vererek yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon'a bırakmıştı.

Üç doz Kovid-19 aşısı olan Kral 5. Harald, son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış, 2020'de de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.