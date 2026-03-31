Nvidia'dan Marvell'a 2 milyar dolarlık yatırım

Nvidia, yapay zeka yarışında dengeleri değiştirecek dev bir hamleye imza atarak Marvell Technology ile kritik bir ortaklık kurdu. Çip devi, yapay zeka hizmetlerini daha uygun maliyetli hale getirme için silikon fotonik teknolojisi alanında işbirliği yapma anlaşmasının bir parçası olarak Marvell Technology'ye 2 milyar dolar yatırım yaptığını açıkladı.

Yapay zeka altyapısının kurulmasına yardımcı olabilecek iş ortaklarına yatırım yapan Nvidia açıklamasında, teknoloji platformunu Marvell'in ağ yetenekleriyle entegre edeceğini belirtti. Nvidia'nın hızlandırıcıları, daha gelişmiş yapay zeka hizmetleri için birbirine bağlanıyor. İki şirket ayrıca, gelişmiş yeni teknolojiler için telekomünikasyon ağlarını hızlandırma konusunda da işbirliği yapacak.

Özel yapay zeka hesaplama sistemleri kuracak

Nvidia CEO'su Jensen Huang açıklamada, "Marvell ile birlikte, müşterilerin Nvidia'nın yapay zeka altyapısı ekosisteminden yararlanmasını ve ölçeklendirerek özel yapay zeka hesaplama sistemleri kurmasını sağlıyoruz" dedi.

Silikon fotonik, veri aktarımını daha hızlı ve enerji açısından daha verimli hale getirmeye yardımcı oluyor. Bunlar, ChatGPT ve Claude gibi hizmetleri sunarken muazzam miktarda güç tüketebilen veri merkezlerinde iyileştirilmesi gereken kilit alanlar.

Marvell hisseleri, New York'ta piyasa öncesi işlemlerde yüzde 9 artış gösterdi. Nvidia hisseleri ise yüzde 1,4 yükseldi.