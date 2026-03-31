Trump’tan müttefiklere sert mesaj: Artık kendi başınıza savaşacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı krizi üzerinden müttefik ülkelere yönelik sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı. Jet yakıtı tedarikinde sorun yaşayan ülkelere seslenen Trump, özellikle İran’a karşı yürütülen operasyonlara katılmayan 'müttefik' ülkelere tepki gösterdi.

"Gidin kendiniz alın"

Trump, ABD’nin enerji konusunda yeterli kaynağa sahip olduğunu belirterek, “ABD’den satın alın; bizde fazlasıyla var” dedi. Ancak bununla yetinmeyen Trump, müttefiklere doğrudan çağrıda bulunarak, “Biraz gecikmiş cesaret gösterin, Boğaz’a gidin ve gidip alın” ifadelerini kullandı.

Müttefiklere uyarı: Artık kendini başınıza savaşacaksınız

Açıklamasında özellikle Birleşik Krallık’ı hedef alan Trump, İran’a yönelik operasyonlara katılmayı reddeden ülkelerin artık kendi başlarının çaresine bakması gerektiğini söyledi. ABD’nin bu süreçte destek vermeyeceğini vurgulayan Trump, “Artık kendi başınıza savaşmayı öğrenmek zorunda kalacaksınız. ABD size yardım etmek için orada olmayacak; tıpkı sizin de bizim yanımızda olmadığınız gibi” dedi.

“Zor kısım bitti” mesajı

Trump, İran’a yönelik operasyonların büyük ölçüde tamamlandığını savunarak, “İran esasen yerle bir edildi. Zor kısım bitti” değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı, müttefik ülkelere yönelik sözlerini “Gidin kendi petrolünüzü alın" ifadeleriyle tamamladı.

Trump dünyaya seslendiği mesajının ardından ikinci bir paylaşım daha yaptı. Buradadaki açıklamasında Fransa'yı hedefine alan ABD Başkanı, Fransa'nın İsrail'e giden askeri malzeme yüklü uçakların Fransız toprakları üzerinden uçmasına izin vermediğini söyledi. "Fransa, 'İran Kasabı' olarak bilinen ve başarıyla etkisiz hale getirilen kişiye karşı hiç yardımcı olmadı. ABD bunu unutmayacak" dedi.