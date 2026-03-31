Körfez ülklelerinden ABD'ye çağrı: Operasyonlar sürsün

ABD'nin Körfez bölgesindeki müttefiklerinin, İran'a yönelik düzenlenen hava saldırılarının yeterli olmadığını düşündüğü ve Washington'u askeri operasyonları sürdürmeye teşvik ettiği öne sürüldü.

Associated Press'e (AP) konuşan ABD, Körfez ülkeleri ve İsrail kaynaklı yetkililer, söz konusu ülkelerin ABD'ye bu yönde telkinlerde bulunduğunu iddia etti.

"İran yeterince zayıflatılmadı" değerlendirmesi

Haberde yer alan bilgilere göre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'den bazı yetkililer, İran'ın "yeterince zayıflatılmadığını" düşünüyor. Aynı kaynaklar, özel görüşmelerde bu ülkelerin, "İran liderliğinde önemli değişiklikler ya da İran'ın tutumunda köklü bir dönüşüm olana" kadar operasyonların sona erdirilmesini istemediklerini dile getirdiğini öne sürdü.

"Askeri baskının artırılması" çağrısı

İsmi açıklanmayan bir Körfez yetkilisi, Suudi Arabistan ve BAE'nin "İran'a yönelik askeri baskının artırılması" yönündeki çağrılarda ön plana çıktığını ileri sürdü. Aynı yetkili, BAE'nin ABD'nin İran'a yönelik bir kara harekâtı başlatması için "yoğun baskı" yaptığını, Kuveyt ve Bahreyn'in de bu yaklaşımı desteklediğini iddia etti.

"Saldırıların durdurulması iyi bir anlaşma sağlamaz"

Söz konusu değerlendirmelerde, Suudi Arabistan'ın ABD'ye, operasyonların mevcut aşamada sonlandırılmasının İran'ın komşularının güvenliğini garanti altına alacak "iyi bir anlaşma" oluşturmayacağı yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

Veliaht Prens'e atıf

Görüşmelere yakın bir kaynak ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Beyaz Saray yetkililerine İran'ın askeri kapasitesinin ve dini liderliğinin zayıflatılmasının, Körfez bölgesi ve daha geniş coğrafyada uzun vadeli çıkarlar açısından fayda sağlayacağını ilettiğini iddia etti.

Öte yandan Beyaz Saray, Körfez ülkeleriyle yapılan görüşmelere ilişkin iddialar hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.