Olimpiyatlar tavuk tüketimini patlatacak!

09 Şubat 2018

Evrim KÜÇÜK

Dev spor organizasyonlarının doping etkisi yaptığı sektörlerden biri tanesi de gıda. Bugün başlayan Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları ve geçtiğimiz günlerde ABD'de en çok izlenen spor organizasyonu olan Amerikan futbolunun final karşılaşması Super Bowl tavukçuların yüzünü güldürdü. Olimpiyat seyircisinin oyunları izlerken tavuk talebinde yaşanması beklenen büyük artış Güney Kore'de tavuk şirketlerinin hisselerini dünya borsalarındaki türbülanstan korudu. ABD'deki tavuk şirketleri de Super Bowl ile patlayan tavuk satışları sonrasında 2018'de tüketimin artmasını bekliyor ve yatırımlarını artırıyor.

Spor organizasyonları tavuk endüstrisini sevindirdi. Kış olimpiyatlarına ev sehipliği yapan Güney Kore'de sporn fanlarının evlerinde ve barlarda Olimpiyat Oyunları'nı izlerken menülerinde en çok kırzarmış tavuk tercih etmeleri bekleniyor.

Tavuk üreticilerinin hisseleri yükseldi

Yatırımcılar, Korelilerin olimpiyatlar boyunca milyonlarca tavuk tüketeceğini düşünürek tavuk şirketlerinin hisselerine yöneldi. Sektördeki önemli üreticiler arasında yer alan Harim Co., Maniker ve Dongwoo Farm to Table şirketlerinin hisseleri yılbaşından bu yana hem Kore'deki diğer şirketlerden daha iyi performans gösterdi hem de dünya borsalarında yaşanan satış dalgasından kendilerini korudular. Güney Kore'de gösterge Kospi endeksi yılbaşına göre yüzde 0.6 gerilerken, Horim'in hisseleri yüzde 13.3, Maniker'in hisseleri yüzde 5.3 ve Dongwoo'nun yüzde 2 yükseldi. Ülkedeki yatırım stratejistleri buz pateni gibi Güney Kore halkının en sevdiği spor dallarının 'prime time'da yayınlanacak olmasının tavuk satışlarına pozitf etki yaratacağını belirterek, hisselerdeki yükselişin süreceğini söylüyor. Ülkede 2017'de kişi başına 13.5 kg olan tavuk tüketiminin bu yıl 14.2 kg seviyesine çıkması bekleniyor. Rusya'daki Dünya Kupası'nın da artışta etkili olması bekleniyor. Güney Kore'nin 2002 yılında ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda da bira ve tavuk satışlarında benzer bir artış trendi görülmüştü.

Super Bowl 1.35 milyon kanat yedirtti

ABD'de geçtiğimiz hafta yapılan, ülkenin en çok izlenen spor organizasyonu olan Amerikan futbolunun final karşılaşması Super Bowl da tavuk üreticilerine yaradı. Super Bowl zamanı geldiğinde en çok rağbet gören yiyecek olan tavuk kanadı satışları fırladı. Bu yıl tavuk kanadı tüketiminde de rekor rakama ulaşılması bekleniyor. Super Bowl haftasında 1.35 milyon tavuk kanadı tüketildi. Tüketimdeki artış şirketleri harekete geçirdi. Rekor tüketimin yanında yem fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle Tyson Foods Inc. ve Sanderson Farms Inc Tennessee ve Teksas gibi bölgelerdeki yatırımlarını artırdı.Perakende satış grubu Costco Wholesale Corp.bile Nebraska'da kümes hayvanları üretim çiftliği kurma kararı aldı.

Küresel tavuk eti ihracatında yüzde 3 artış bekleniyor

Bu yıl dünyada tavuk eti ihracatında yüzde 3 artış bekleniyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) küresel tavuk eti ticaretinin yüzde 3 artarak 11.4 milyon tona ulaşmasını öngörüyor. Aralarında Brezilya, AB, Hindistan, Tayland ve ABD'nin de bulunduğu önde gelen kanatlı et üreticilerinin, 2018'de daha fazla üretim yapması bekleniyor. Rapordaki satır başlarına göre, Brezilya 2018'de yeni pazarlara girecek ve pazar payını artıracak. ABD'nin ihracatının 3.2 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Avrupa Birliği de kendi sınırları dışındaki satışlarında artış bekleneyenler arasında. Tayland'ın tavuk eti üretiminin yüzde 5 artması ihracatını da yüzde 4 büyümesi bekleniyor. Ancak Çin'in ihracatında yüzde düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Çin'in kümes hayvanları eti ihracatının yüzde 4 azalarak 385 bin tona ineceği tahminleri yapılıyor.