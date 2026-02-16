OPEC+ üretim artışına yeniden başlayabilir

Kpler Kıdemli Ham Petrol Analisti Naveen Das, OPEC+ grubunun yılın ilk çeyreğinde ara verdiği üretim artışlarına yeniden başlayabileceğini belirtti. Das'a göre, ittifakın günlük 1,66 milyon varillik gönüllü kesintinin kalan bölümünü altı aylık süreçte kademeli olarak geri alması öngörülüyor.

Ancak tüm üyelerin belirlenen üretim kotalarını tam anlamıyla karşılaması beklenmiyor. Özellikle Rusya'nın üretim kapasitesindeki sınırlamalar nedeniyle arz artışının sınırlı kalabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle Das, Brent petrol fiyatlarında güçlü bir aşağı yönlü baskı oluşmasını beklemediğini belirtti.

Ortalama varil fiyatı 65 dolar olacak

Kpler'in tahminine göre Brent petrolün bu yıl ortalama varil fiyatı 65 dolar seviyesinde gerçekleşecek.

OPEC+ üyeleri, önümüzdeki döneme ilişkin üretim stratejisini değerlendirmek üzere 1 Mart'ta çevrim içi toplantı yapacak.