Otomobil devi Ford'un araçlarına soruşturma başlatıldı

ABD otomobil güvenliği düzenleyicisi olan Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yangınla sonuçlanabilecek dizel yakıt sızıntıları iddialarını takiben 210 bin 960 Ford araç hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, NHTSA, 12 yangın ve toplam dört yaralanma raporu dahil olmak üzere 27 şikayet aldıklarını ve bu sebeple 2015-2021 model yıllarına ait 6.7L dizel motorlarla donatılmış Ford F-250, 350, 450 ve 550 Super Duty araçlarının araştıracağını söyledi.

NHTSA, soruşturma başlatılan araçladaki ikincil yakıt filtresinde meydana gelen bir kırılmanın yangınla sonuçlanabileceğini, çünkü filtrenin yüksek ısı kaynaklarına yakınlığının yangın çıkarmak için bir potansiyel oluşturduğunu belirtti.

NHTSA, filtrenin üreticisi Allevard Sogefi USA ile temasa geçtiğini ve ikincil yakıt filtresinin üretim sürecinde aracın yakıt sistemindeki olası maksimum çalışma basıncına kıyasla daha düşük basınç seviyelerinde çalışacak şekilde test edildiğini öğrendiğini ifade etti.

NHTSA, Ford'un motor yangınına yol açabilecek yakıt sızıntılarına ilişkin endişeler nedeniyle 42 binden fazla SUV'u geri çağırmasına ilişkin "önemli güvenlik endişeleri" olduğunu vurguladı.

Ford, motor kontrol yazılımının güncellenmesini ve bir drenaj takılmasını önermiş olsa da NHTSA, şirketin planının "sorunun temel nedenini ele almadığını ve arızalı yakıt enjektörlerinin arızalanmadan önce proaktif olarak değiştirilmesini gerektirmediğini" söyledi.