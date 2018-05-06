Pakistan İçişleri Bakanı silahlı saldırıya uğradı
Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal’in Naroval bölgesinde silahla vurulduğu duyuruldu.
Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal Naroval bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.
İkbal'in partisinin düzenlediği bir etkinliğe katılmak üzere Naroval şehrine gittiği belirtilirken saldırıda kolundan yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan İkbal'in hayati tehlikesinin olmadığı gelen bilgiler arasında.
İkbal'a saldıran kişi olaydan sonra yakalanarak tutuklandı. Saldırganın 20'li yaşlarda bir erkek olduğu da ifade edildi.