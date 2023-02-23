Pakistan IMF ile anlaştı, tabaktaki yemeği bile kısacaklar

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Uluslararası Para Fonunun (IMF) şartları gereği yıllık yaklaşık 765 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak önlemleri kamuoyu ile paylaştı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Başbakan Şerif, başkent İslamabad’da hükümetçe alınan yıllık yaklaşık 765 milyon dolar tasarruf sağlayacak önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şerif, tüm bakanların, eyalet bakanlarının, danışmanların ve özel yardımcıların gönüllü olarak maaşlarını almamaya karar verdiklerini duyururken, bunun ne zamana kadar süreceğini belirtmedi.

Özel danışmanlar resmi ziyaretlere katılmayacak

Tüm bakanların elektrik, telefon, su ve doğal gaz faturalarını kendi kaynaklarıyla ödeyeceğini belirten Şerif, tüm lüks araçların Bakanlar Kurulu üyelerinden alınacağını ve açık artırma ile satılacağını söyledi.

Şerif, hükümet yetkililerinin yurt içi ve dışı ziyaretlerde ekonomi sınıfında seyahat edeceğini ve özel danışmanların resmi ziyaretlere katılmayacağını aktardı.

Harcamalar yüzde 15 azalacak

Yurt dışı ziyaretlerinde kabine üyelerinin 5 yıldızlı otellerde konaklamayacağını ifade eden Şerif, tüm bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı alt departmanlarda harcamaların yüzde 15 azaltılacağını dile getirdi.

Hükümet yetkililerinin Haziran 2024’e kadar lüks araç alamayacağını vurgulayan Şerif, farklı ülkelere resmi ziyaretler yerine çevrim içi toplantıların tercih edileceğini belirtti.

Toplantılarda bir tabak yemek yenilecek

Şerif, hükümet toplantılarında sadece bir tabak yemek yenileceğini dile getirdi. Enerji tasarrufu sebebiyle İslamabad ve eyaletlerde çarşı ve alışveriş merkezlerinin 20:30’da kapatılacağını aktaran Şerif, aksi takdirde elektriğin kesileceğini kaydetti.

Şerif, tasarruf önlemlerinin uygulanmasının önemli olduğuna işaret ederek, ülkenin ekonomik cephede zorlu bir görev ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Pakistan ile IMF arasında 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor.

IMF, Pakistan'dan vergi matrahının artırılması, ihracat sektörüne yönelik ayrıcalıklara son verilmesi ve enerji fiyatlarının yükseltilmesini talep ediyor.

Döviz rezervi 3,19 milyar dolar

Nominal gayrisafi yurt içi hasılası 350 milyar dolar olan Pakistan'da, Merkez Bankasının elinde 3,19 milyar dolar döviz rezervi bulunuyor.

Hükümet, IMF ile anlaşmaya varılana kadar temel gıda ve ilaç dışında tüm ithal ürünlerin ülkeye girişini askıya almıştı.

Doları ülkede tutmaya çalışan hükümetin bu politikası sebebiyle Karaçi Limanı'nda binlerce konteyner ülkeye alınamıyor.

Çelik, inşaat ve tekstil başta olmak üzere çok sayıda sektörde üretim yapan fabrikalar, ithalata getirilen kısıtlama sebebiyle operasyonlarını azalttı veya durdurdu.

IMF ile anlaşma

Pakistan, IMF ile 2019’da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.

Temmuz 2022'de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti.

Dış borç 274 milyar dolar

Siyasi krizler ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.