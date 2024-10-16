Pakistan ve Çin'den işbirliğini güçlendirme adımı

Pakistan ve Çin, işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Konu ilgili yapılan açıklamada, "Taraflar, büyük değişimlerin hızla yaşandığı bir dünyada Pakistan-Çin ilişkilerinin stratejik öneme sahip olduğunu ve bu işbirliğini bozmaya yönelik her türlü girişimin başarısızlıkla sonuçlanacağını belirtti" ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın 'tek Çin' politikasına desteğini yinelediği anlatılan açıklamada, "Pakistan, Çin'in ulusal birleşmeyi sağlamak için sarf ettiği tüm çabaları kararlılıkla desteklemekte ve Tayvan'ın bağımsızlığının her türlüsüne şiddetle karşı çıkmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Çinli elektrik şirketinin hedef alınmasına kınama

Pakistan, 6 Ekim'de ülkenin güneyindeki Karaçi şehrinde Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında Çinli elektrik şirketinin çalışanlarını taşıyan araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlenmesini de kınadı.

Söz konusu olayın aydınlatılması için çalışıldığı anlatılan kınama açıklamasına dair Çin tarafı ise iki ülke arasındaki işbirliği için ortaklaşa güvenli bir ortam yaratmak amacıyla Pakistan'da güvenlik önlemlerinin alınmasının gerekliliğinin altını çizdi.