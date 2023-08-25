Panama'da kısıtlama 10 ay daha uzayacak

Milyonlarca dolar değerinde mal taşıyan 200'ü aşkın gemi, kuraklık nedeniyle getirilen sınırlama nedeniyle Panama Kanalı'nın her iki tarafında mahsur kaldı. Kanal otoritesi bu yılın başlarında kısıtlamalar uygulamaya başladı bu da geçişi bekleyen gemilerin birikmesine neden oldu.

Reuters'ın haberine göre, bazı rotalarda navlun maliyetlerinin artması nedeniyle gemi sahiplerini kargolarını hafifletmeye veya alternatif rotalara geçmeye zorladı.

Kısıtlamaların uzatılması, bir sonraki yağmur mevsimi gelmeden önce kanala su depolamak için yer sağlayacak, ancak geçişten önce rezervasyon yapmazlarsa gemiler için daha büyük bir darboğaz yaratabilir.

Resmi verilere göre, birikmiş gemi sayısı Perşembe gününden bu yana 115 gemiye düştü.

Panama'da, Pasifik Okyanusu'ndaki suyun normalden daha sıcak olmasıyla bağlantılı olarak doğal olarak oluşan El Nino iklim modeli kuraklığa katkıda bulunuyor.