Papa 14. Leo'nun ameliyat sonuçları açıklandı

Vatikan, akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen Papa 14. Leo'nun başka bir tedaviye ihtiyaç duymadığını bildirdi.

Ameliyatta alınan doku üzerinde yapılan incelemeler, hastalığın sınırlı bir bölgede kaldığını doğruladı.

Nihai test sonuçları Vatikan tarafından duyuruldu

Vatikan Basın Ofisi'nin dün yayımladığı yazılı açıklamada, 13 Ekim'de Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda alınan dokunun nihai patoloji ve moleküler test sonuçlarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sonuçlar, tümörün akciğer adenokarsinomu olduğunu ve hastalığın sınırlı bir bölgede kaldığını doğruladı. Yapılan onkolojik değerlendirme sonucunda ise başka bir tedaviye gerek olmadığı teyit edildi" ifadelerine yer verildi.

Ameliyat kararını pazar duasında açıklamıştı

Papa 14. Leo, ameliyat olacağını 11 Ekim'de, Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında duyurmuştu. Doktorların akciğerinde bir kitle tespit ettiğini belirten Papa, şunları söylemişti:

"Doktorlar, akciğerimde bir kitle tespit etti. Doktorlar, müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum."

Bu açıklamadan iki gün sonra gerçekleştirilen ameliyatın 90 dakika sürdüğü ve başarılı geçtiği duyurulmuştu. Vatikan, operasyonun ardından şu bilgiyi paylaşmıştı:

"Papa'nın sağ akciğer alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi yapılan histolojik inceleme, akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı."

Taburcu olduktan sonra ilk kez inananlarla buluştu

Gemelli Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan Papa, 17 Ekim'de taburcu edilmişti. Papa 14. Leo, dün de ameliyat sonrasındaki ilk genel kabul oturumunu gerçekleştirerek Aziz Petrus Meydanı'nda inananlarla bir araya geldi.