Elektrik kesildi, bankalar ve mahkemeler etkilendi

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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Alphabet (GOOGL) bünyesindeki Google Cloud'un Londra bölgesinde meydana gelen arıza, İngiltere'de dijital hizmetlerin ne kadar kırılgan olabileceğini ortaya koydu. 20 Ekim Salı günü yaşanan kesinti, birden fazla finans kuruluşunun yanı sıra kamu kurumlarını, internet üzerinden hizmet veren işletmeleri ve lojistik şirketlerini etkiledi.

Google'ın resmî hizmet durumu kayıtlarına göre sorun, Londra'daki *europe-west2* bölgesinin bir bölümünde meydana gelen elektrik kaynaklı arızadan kaynaklandı. Arıza nedeniyle bulut altyapısındaki çok sayıda hizmette erişim kesintileri, işlem hataları ve ağ bağlantısı sorunları yaşandı.

Kesintinin etkileri özellikle bankacılık ve ödeme sistemlerinde hissedildi. Müşterilerin günlük işlemlerini gerçekleştirmek için kullandığı bazı uygulamalar geçici olarak kullanılamaz hâle geldi.

Google, olayın ardından hizmetlerin yeniden çalışmaya başladığını ve etkilenen sistemlerin büyük bölümünde sorunun giderildiğini açıkladı.

Kart ödemeleri ve para transferleri aksadı

İngiltere'de faaliyet gösteren dijital finans kuruluşu Revolut, kesintiden etkilenen şirketler arasında yer aldı. Şirketin müşterileri, bazı kart ödemeleri, ATM'den nakit çekme işlemleri ve para transferlerinde sorunlarla karşılaştı. Revolut, yaşanan teknik aksaklığın müşterilerin paralarının veya kişisel bilgilerinin güvenliğini tehlikeye attığı anlamına gelmediğini belirtti.

Lloyds Bank ve HSBC müşterilerinden de dijital hizmetlere erişim sorunları bildirildi. Kuruluşlar bazı hizmetlerinin etkilendiğini kabul ederken sorunların giderilmesi için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

İngiltere'nin büyük emlak platformlarından Rightmove, teslimat şirketi DPD ve posta hizmeti sağlayıcısı Royal Mail ile bağlantılı çevrim içi hizmetlerde de aksaklıklar bildirildi. Royal Mail, teknik sorunların mektup ve paket teslimatlarını doğrudan etkilemediğini duyurdu.

Kamu hizmetlerinde de benzer sorunlar ortaya çıktı. İngiltere'deki mahkemelerin uzaktan duruşmalarda kullandığı video altyapısı kesintiden etkilendi. Sağlık hizmetleri ve kamu kurumlarına ait bazı internet sayfaları hakkında da erişim şikâyetleri kaydedildi. Bununla birlikte kullanıcıların bildirdiği bütün sorunların doğrudan Google arızasından kaynaklandığı kesin olarak doğrulanmış değil.

Yaşananlar, bankacılık işlemlerinden kamu hizmetlerine kadar çok farklı alanlarda kullanılan dijital altyapıların ortak bir teknoloji sağlayıcısına bağlı olmasının sonuçlarını gösterdi.

Arıza yaklaşık sekiz saat sürdü

Google Cloud'un yayımladığı resmî olay kaydına göre kesinti, 20 Ekim'de İngiltere saatiyle sabah 07.08'de başladı. Sorun özellikle Londra bölgesindeki *europe-west2-b* adlı hizmet alanında yoğunlaştı. Ancak etkileri aynı bölgeyi kullanan farklı bulut hizmetlerine de yayıldı.

Google'ın kayıtlarında Google Compute Engine, Cloud Storage, Google Kubernetes Engine, BigQuery ve Cloud SQL gibi çok sayıda hizmet etkilenen ürünler arasında gösterildi. Şirket, sorunun bir elektrik olayından kaynaklandığını açıkladı. İlk müdahalenin ardından enerji kaynaklı sorun giderildi ancak bulut hizmetlerinin tamamının normal çalışma düzenine dönmesi daha uzun sürdü.

Google'ın Londra'daki bulut altyapısında yaşanan elektrik kaynaklı arıza, İngiltere'de bankacılık işlemlerini, ödeme sistemlerini ve mahkeme hizmetlerini etkiledi. Yaklaşık sekiz saat süren kesinti sırasında müşteriler kart ödemeleri ve para transferlerinde sorun yaşadı. Olay, finans sektörünün birkaç teknoloji şirketine bağımlılığını yeniden gündeme getirdi.

Google, kesinti sırasında müşterilerine mümkün olduğu durumlarda etkilenen iş yüklerini başka bir hizmet alanına veya bölgeye taşımalarını önerdi. Ancak büyük ölçekli dijital sistemlerde böyle bir değişikliğin hemen gerçekleştirilmesi her zaman mümkün olmuyor.

Bankaların ve büyük şirketlerin kullandığı teknolojik altyapılar, veri güvenliği ve işlem sürekliliği gibi nedenlerle karmaşık bağlantılara sahip olabiliyor. Bu nedenle belirli bir veri merkezi bölgesinde yaşanan arıza, fiziksel olarak farklı noktalarda bulunan işletmelerin hizmetlerini de aksatabiliyor.

Google, kesintinin ardından olayın teknik nedenlerini ayrıntılarıyla inceleyeceğini ve değerlendirme tamamlandığında kapsamlı bir analiz yayımlayacağını bildirdi. Şirketin açıklamasında olayın siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin bir bulgu paylaşılmadı.

Finans sektöründe yeni bağımlılık tartışması

Kesintinin ardından gündeme gelen temel sorun, finans sektörünün az sayıdaki büyük bulut hizmeti sağlayıcısına bağımlı hâle gelmesi oldu. Google, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji şirketleri, dünyanın farklı ülkelerinde bankaların ve finans kuruluşlarının veri saklama, uygulama çalıştırma ve işlem altyapısı ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu hizmetler şirketlere önemli maliyet ve ölçek avantajları sağlıyor. Ancak aynı altyapının çok sayıda kurum tarafından kullanılması, teknik bir arızanın etkilerinin geniş bir alana yayılmasına neden olabiliyor.

İngiltere, bu riskleri sınırlandırmak amacıyla Temmuz 2026'da Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft ve Oracle gibi büyük teknoloji sağlayıcılarını finans sektörü açısından kritik üçüncü taraf kuruluşlar kapsamında doğrudan düzenleyici gözetim altına almıştı.

Yeni düzenlemelerin amacı, bankaların ve diğer finans kuruluşlarının temel hizmetlerini dış teknoloji şirketlerindeki sorunlara rağmen sürdürebilmesini sağlamak. 20 Ekim'deki olay, söz konusu gözetim mekanizmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi, Google ve kesintiden etkilenen kuruluşlarla görüşerek olayın sonuçlarını değerlendirdiğini açıkladı.

Avrupa Birliği'ndeki düzenleyici kurumlar da daha önce Google Cloud'u finans sektörünün bağımlı olduğu kritik teknoloji sağlayıcıları arasında sınıflandırmıştı.

Uzmanlara göre büyük teknoloji şirketlerinin sunduğu hizmetlerden vazgeçmek gerçekçi bir seçenek değil. Ancak tek bir bölgeye veya sağlayıcıya bağımlılığı azaltmak için alternatif altyapılar ve daha güçlü felaket kurtarma sistemleri oluşturulması gerekiyor. Bu yaklaşım, yalnızca finans kuruluşları açısından değil, kamu hizmetleri ve büyük ölçekli internet platformları bakımından da önem taşıyor.

Google Cloud'da yaşanan kesinti giderilmiş olsa da olayın ortaya çıkardığı soru geçerliliğini koruyor: Dijital ekonominin giderek daha büyük bölümü birkaç şirketin altyapısına dayanırken, bu sistemlerden birinin durması durumunda hizmetlerin sürekliliği nasıl sağlanacak?