Bulls Yatırım'dan kamuoyu açıklaması

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bulls Portföy A.Ş. şu kamuoyu duyurusunu yaptı:

"fatihaltaylı.com.tr internet sitesinden bugün yayımlanan yazıda adı geçen avukat Tayfun Taşlıoğlu’nun avukatlık vekaleti iptal edilmiş olup kendisinin Şirketlerimizin avukatı olarak temsil yetkisinin bulunmadığını, yazıda konu edilen beyan ve görüşlerin şahsi beyan ve görüşleri olduğunu, Şirketlerimizin görüş ve değerlendirmelerini yansıtmadığını kamuoyu bilgisine sunarız.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve açıklamalara itibar etmemesini; Şirketlerimiz hakkında doğru ve güncel bilgi için Şirketimizin resmi iletişim kanallarının takip edilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BULLS PORTFÖY A.Ş"