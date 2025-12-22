Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin Goroka kenti yakınlarında 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Goroka'nın yaklaşık 42 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığını bildirdi.

Yerel saatle kaydedilen depremin yaklaşık 110 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can kaybı ya da maddi hasara ilişkin herhangi bir olumsuzluk rapor edilmedi.