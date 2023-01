Pay Pal ve Apple Pay ile rekabet kızışıyor

Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo ve 4 bankanın daha yer aldıkları proje, alışveriş yapanlara online mağazalara kredi kartlarını ve banka kartlarını birbirine bağlayan bir dijital cüzdanı kullanarak ödeme yapma imkanı sunacak.

Çıkarılacak dijital cüzdan para transfer sistemi Zelle'yi işleten Early Warning Services LLC tarafında yönetilecek. Çıkarılacak cüzdan için henüz bir isim belirlenmiş değil.

Earlş Warning Services'in hissedarları Capital One Financial, PNC Finhancial, US Bancorp ve Truist Financial.