Petrol devinden tartışma yaratan öneri: Akaryakıt pahalıysa daha az araba kullanın

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından küresel petrol piyasasında sert yükseliş görüldü. Brent petrol fiyatı kısa sürede yüzde 33,82 artarken, ABD’de sürücüler yakıt için yaklaşık yüzde 35 daha fazla ödeme yapmaya başladı.

Andy Walz adlı Chevron yöneticisi, yüksek fiyatlara karşı çözüm olarak araç kullanımının azaltılmasını önerdi. Ancak bu yaklaşım, günlük hayatın gerçekleri nedeniyle eleştiriliyor.

Araç kullanımı birçok kişi için zorunlu

ABD’de çalışanlar işe ulaşmak için ortalama yarım saate yakın yol kat ediyor. Yaklaşık her 10 kişiden biri ise günde en az 1 saatini yolda geçiriyor. Özellikle kırsal bölgelerde toplu taşıma seçeneklerinin sınırlı olması, araç kullanımını kaçınılmaz hale getiriyor. Çocukların okula taşınması, alışveriş ve aile ziyaretleri gibi günlük ihtiyaçlar da araç bağımlılığını artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Tasarruf için alternatif yöntemler öne çıkıyor

Uzmanlara göre araç kullanımını tamamen bırakmak mümkün olmasa da bazı yöntemlerle yakıt giderleri düşürülebilir. Araç paylaşımı bunların başında geliyor. Aynı güzergâhta çalışan kişilerin dönüşümlü araç kullanması maliyetleri önemli ölçüde azaltabiliyor.

Bunun yanı sıra yakıt ödül programları da tüketicilere avantaj sağlıyor. Belirli market zincirleri üzerinden yapılan alışverişlerle yakıt indirimi kazanmak mümkün oluyor.

Artan akaryakıt fiyatları sürücüler üzerindeki baskıyı artırsa da uzmanlar, küçük değişikliklerle önemli tasarruflar yapılabileceğine dikkat çekiyor.