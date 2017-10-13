Petrol, Yuan olarak fiyatlanır mı?

13 Ekim 2017

Çin şu anda dünyanın en büyük petrol ithalatçısı. 2016 yılında Çin'in ham petrol ithalatı, günde ortalama 7,6 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu da 50 $/bbl seviyesinde, yıllık bazda 138 milyar dolarlık bir işleme denk geliyor. Bu nedenle Çin, petrolün dolar cinsinden satılmasını istemiyor.

Foreks'te yer alan haberde Çin'in, ülkeleri petrol alımlarında Yuan'ı kabul etmeye teşvik etmek için çeşitli teknikler kullanıldığı ifade edildi. Eğer başarılı olursa, doların dünyanın rezerv para birimi olarak kullanımını da azalacak.

USA Today, Çin'in Suudi Arabistan'ı petrol işlemlerinde Yuan'ı kullanmaya teşvik etmek için, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunu kullandığını bildirdi. Bu, küresel döviz piyasalarındaki en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirilebilir.

High Frequency Economics'in Baş Ekonomisti ve Genel Müdür Yardımcısı Carl Weinberg, konuyu ciddi olarak ele alıyor. Weinberg yaptığı açıklamada "Sanırım, petrolün yuan cinsinden fiyatlandırılacağı zamanlar geliyor ve Suudiler bunu kabul etmeye başlar başlamaz petrol pazarının geri kalanı onlarla birlikte hareket edecektir" dedi.

Çin'in petrol ithalatındaki bu ısrarı Yuan'ın rezerv para olma potansiyelini geliştiriyor.