Petrolde Almanya'dan yeni hamle: Milyonlarca varil piyasaya sunulacak

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Almanya, G7 ülkelerinin acil durum rezervlerinden petrol ve dizel sağlanmasına yönelik anlaşması kapsamında 15 milyon varile kadar petrol ve petrol ürününü piyasaya sunacak.

Ekonomi Bakanlığı'nın duyurduğu karar, toplam 100 milyon varillik rezervin kullanıma açılmasını öngören ortak adımın bir parçası olacak.

Önce dizel, ardından ham petrol

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, yaptığı açıklamada ilk aşamada dizel ve kalorifer yakıtının, daha sonra ham petrolün rezervlerden çıkarılacağını söyledi. Almanya'nın G7 anlaşmasını eksiksiz uygulayacağını belirten Reiche, tedarikin tüm aşamalarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı:

"Tedarik zincirinin tamamını her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Yalnızca ham petrolün mevcut olması yeterli değil."

ABD'den dizel ihracatı uyarısı

Karar öncesinde ABD, Avrupa Birliği'nin acil durum dizel stoklarını kullanması için baskı yapmıştı. Trump yönetimi, harekete geçilmemesi halinde ABD'nin dizel ihracatını yasaklayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Reiche ayrıca Almanya'daki rafinerilerin, ülkenin enerji arz güvenliğini sağlamada en önemli varlık olduğunu ifade etti.