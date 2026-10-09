ABD'den Microsoft'a yeşil kart engeli: 7 teknoloji devi daha listede

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ABD yönetimi, yabancı çalışanların istihdamına yönelik denetimleri sertleştirirken Microsoft ve Adobe dahil sekiz büyük teknoloji şirketinin kalıcı oturum başvurularında kullandığı programı askıya aldı. Karar, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin nitelikli iş gücüne erişimini etkileyebilecek yeni bir tartışma başlattı.

Sekiz teknoloji şirketine başvuru engeli

ABD Çalışma Bakanı Keith Sonderling, 8 Ekim Perşembe günü yaptığı açıklamada, sekiz şirketin Kalıcı Çalışma Sertifikası Programı (PERM) kapsamındaki işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Kararın kapsadığı şirketler Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL ve Capgemini olarak sıralandı.

Bakanlığın açıkladığı uygulama kapsamında söz konusu şirketler adına yeni kalıcı çalışma sertifikası başvuruları kabul edilmeyecek. Daha önce yapılmış ancak henüz sonuçlanmamış başvuruların incelenmesi de durdurulacak.

PERM programı, ABD'de işveren desteğiyle kalıcı oturum hakkı elde edilmesine yönelik başlıca yollardan birinin ilk aşamasını oluşturuyor.

ABD yönetiminden Microsoft'a suçlama

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, kararın açıklanması sırasında Microsoft'un yabancı çalışanlara yönelik vize sistemini kötüye kullandığını ileri sürdü.

Vance, şirketin bir yandan Amerikalı çalışanlarını işten çıkarırken diğer yandan yabancı çalışanlar için binlerce vize ve kalıcı oturum işlemi yürüttüğünü savundu.

ABD yönetimi, teknoloji şirketlerinin yabancı iş gücü uygulamalarının Amerikan çalışanlarının ücretleri ve istihdam olanakları üzerindeki etkisini araştırıyor.

Ancak şirketlere yöneltilen iddialar henüz kesinleşmiş bir yargı kararı niteliği taşımıyor. Açıklanan yaptırım, devam eden federal incelemeler ve yönetimin göçmen iş gücüne yönelik denetimleri kapsamında uygulanıyor.

Microsoft: Başvuruların yüzde 80'i mevcut çalışanlar için

Microsoft, ABD yönetiminin suçlamalarının ardından yaptığı açıklamada, yabancı çalışanlara ilişkin verilerin yanlış yorumlandığını savundu.

Şirket, son mali yılda yaklaşık 6 bin H-1B vize başvurusu yaptığını ancak bunların yüzde 80'inin mevcut çalışanlarının vizelerinin uzatılması veya statülerinin değiştirilmesi için gerçekleştirildiğini bildirdi.

Microsoft'a göre yeni çalışanlarla ilgili başvurular da ABD'ye dışarıdan getirilen kişiler için değil, ülkede halihazırda yasal olarak bulunan çalışanlar için yapıldı. Şirket, bu gruptaki çalışanların ABD'deki toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğunu belirtti. Microsoft ayrıca yabancı çalışanlarına benzer pozisyonlardaki diğer çalışanlarla aynı ücret politikasını uyguladığını savundu.

Mevcut çalışma vizeleri iptal edilmiyor

Kararın kapsamına ilişkin en önemli ayrıntı, H-1B çalışma vizesi ile kalıcı oturum başvurusunun birbirinden farklı süreçler olması.

H-1B vizesi, belirli uzmanlık alanlarındaki yabancı çalışanların ABD'de geçici olarak çalışmasına imkân tanıyor. PERM ise işveren sponsorluğundaki bazı kalıcı oturum başvurularında gerekli olan çalışma sertifikası aşamasını oluşturuyor.

Yeni karar, sekiz şirketin PERM programından yararlanmasını engelliyor. Bu durum mevcut H-1B vizelerinin veya daha önce verilmiş yeşil kartların topluca iptal edildiği anlamına gelmiyor. Bununla birlikte, işvereninin desteğiyle kalıcı oturum başvurusu yapmayı planlayan yabancı çalışanların süreçlerinde gecikme ve belirsizlik oluşabilecek.

Küresel teknoloji şirketlerinde iş gücü riski

Uygulama özellikle yazılım geliştirme, mühendislik, bilgi teknolojileri ve yapay zekâ gibi alanlarda yabancı uzman istihdam eden şirketler açısından önem taşıyor. Microsoft ve Adobe'nin yanı sıra listede bulunan büyük teknoloji hizmetleri şirketleri, uluslararası çalışan hareketliliğine dayanan iş modelleriyle faaliyet gösteriyor.

PERM işlemlerinin durdurulması, şirketlerin mevcut çalışanlarını uzun vadede ABD'de tutma planlarını güçleştirebilir. Bu gelişme yalnızca Hindistan gibi büyük teknoloji çalışanı kaynağı ülkeleri değil, ABD'deki teknoloji şirketlerinde çalışmayı veya kalıcı oturum elde etmeyi planlayan diğer ülkelerden uzmanları da ilgilendiriyor.

Trump ödül verdi, yardımcısı yaptırım açıkladı

Kararın dikkat çekici yönlerinden biri de aynı gün Beyaz Saray'da yaşanan gelişme oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella'yı teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılarından dolayı Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası ile onurlandırdı.

Böylece ABD yönetimi bir taraftan Microsoft'un teknoloji alanındaki katkılarını ödüllendirirken diğer taraftan şirketin yabancı çalışanlara ilişkin uygulamalarına yaptırım getirdi.

Bu durum, Washington'ın teknoloji şirketlerinin yenilikçilik kapasitesini destekleme hedefiyle yerli istihdamı koruma politikasının aynı anda nasıl yürütüleceği sorusunu gündeme taşıdı.

Şirketler şimdi ne yapacak?

Kararın ne kadar süre yürürlükte kalacağına ilişkin kesin bir takvim açıklanmadı. Bu nedenle şirketlerin devam eden başvurularının hangi koşullarda yeniden değerlendirileceği ve askıya alma kararlarının ne zaman kaldırılabileceği belirsizliğini koruyor.

Önümüzdeki dönemde federal soruşturmaların sonuçları, şirketlerin sunacağı savunmalar ve ABD yönetiminin PERM programına ilişkin yeni açıklamaları belirleyici olacak.

Kararın etkisi, yalnızca yeni yabancı çalışanların istihdamında değil, ABD'deki mevcut teknoloji çalışanlarının uzun vadeli kariyer ve oturum planlarında da hissedilebilecek.