Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Nejat Uygur'un eşi, tiyatrocu Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Behzat Uygur duyurdu.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Uygur'un vefatını oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Necla Uygur'un cenaze törenine ilişkin bilgiler de paylaşımda yer aldı.
Behzat Uygur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz.
Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir."