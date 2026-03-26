Petrolde savaş etkisi: Rusya kazançlı çıktı

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın buna verdiği karşılık, küresel petrol piyasasında sert fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Bu yükselişten en çok fayda sağlayan ülkelerden biri ise Rusya oldu.

Petrol fiyatları sert yükseldi

2026’nın başında son yılların en düşük seviyelerine gerileyen Rus petrol gelirleri, şubat ayı sonunda çatışmaların başlamasıyla birlikte hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Savaş öncesinde 73 dolar civarında seyreden Brent petrolün varil fiyatı 120 dolara kadar tırmandı, ardından 100 dolar bandında dengelendi.

Gelirler ikiye katlandı

Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, Rusya’nın enerji gelirlerini doğrudan artırdı. Mart ayında ülkenin günlük petrol ihracat geliri, ocak ayındaki 135 milyon dolarlık seviyenin iki katına çıkarak ortalama 270 milyon dolara ulaştı. 22 Mart’ta sona eren dört haftalık dönemde haftalık brüt ihracat geliri ise 1,71 milyar dolar olarak kaydedildi.

Fiyat artışı Rusya’ya ek kazanç sağlıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) hesaplamalarına göre, petrol fiyatlarında her 10 dolarlık artış Rusya’ya petrol, doğalgaz ve gübre satışlarından 2025 GSYH’sinin yüzde 1,5’i oranında "beklenmedik" ek gelir sağlıyor.

ESPO petrolü 10 yıl sonra 100 doların üstünde

Öte yandan Rusya merkezli ekonomi gazetesi Kommersant, ülkenin Uzak Doğu sahalarından çıkarılan ve Doğu Sibirya-Pasifik Okyanusu hattıyla taşınan ESPO ham petrolünün, en az 10 yıl sonra ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıktığını duyurdu.

Çin talebi artırdı

ESPO petrolünün en büyük alıcısı konumundaki Çin’in, Körfez kaynaklı arzda yaşanan aksaklıkların ardından Rus petrolüne olan talebini artırdığı da belirtildi.