Peugeot'dan elektrikli araç atılımı

18 Ocak 2018

Fransız otomotiv şirketi Peugeot'nun CEO'su Carlos Tavares, Peugeot araçlarının tamamının 2025 yılına kadar elektrikli olacağını açıkladı.

Tavares, dün Detroit Otomobil Fuarı kapsamında yaptığı açıklamada, "PSA Group 2025'e kadar yüzde yüz elektrikli olacak" dedi.

Tavares, elektrikli araç üretiminde eski Opel mühendislerinin General Motors'ta sahip olduğu know-how'ı kullanacaklarını da kaydetti. Peugeot, geçen yıl General Motors'un sahibi olduğu Avrupa'daki Opel operasyonlarını satın almıştı.,

CNBC'nin haberine göre, otomotiv endüstrisinde "elektrikli araç" ifadesi, tamamen elektrikli araçların yanı sıra batarya sistemleri ve benzinle çalışan motorun bulunduğu hibrit araçları da içeriyor.

Ford'dan hibrit ve elektrikli araçlara 11 milyar dolar yatırım