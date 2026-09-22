Pezeşkiyan'dan New York yolunda dikkat çeken mesaj: Güven artık yok

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere New York'a hareketinden önce açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, havalimanında yaptığı değerlendirmede BM'nin “Güveni yeniden tesis etmek” sloganına değindi.

“Güven olmayan bir şeydir”

Pezeşkiyan, BM'nin sloganına ilişkin, ”Güven, tıpkı onların sözünü ettiği insan hakları ve bir çok uluslararası çerçevenin göz ardı edilmesi gibi olmayan bir şeydir.” diye konuştu.

BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İran'a yönelik saldırıları gündeme getireceğini belirten Pezeşkiyan, İran halkının “haklılığını” anlatacağını söyledi. Pezeşkiyan, “düşmanın” başta Filistin ve Suriye olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

İranlı basın ekibine vize açıklaması

Pezeşkiyan, ABD'nin işlediği “suçları” duymaktan korktuğu için İranlı basın ekibine vize vermediğini öne sürdü. İran Cumhurbaşkanı, New York'ta bulunan uluslararası basın aracılığıyla ülkesinin sesini duyuracaklarını belirtti.

ABD ve İsrail'e suçlama

ABD ve İsrail'in savaş yoluyla İran'ı teslim alamadığını savunan Pezeşkiyan, bu ülkelerin kara ve deniz ablukalarının yanı sıra medya aracılığıyla ve İran'ın zayıflıklarından yararlanarak hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını öne sürdü.