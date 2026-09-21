AB'de gümrükte yeni dönem: Kapsamlı reform yürürlüğe girdi

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Avrupa Birliği'nde (AB) gümrük işlemlerini dijitalleştirmeyi ve sadeleştirmeyi, üye ülkeler arasındaki uygulama farklılıklarını azaltmayı amaçlayan kapsamlı gümrük reformu bugünden itibaren kademeli olarak uygulanmaya başladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından kabul edilerek AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan gümrük reformu, bugünden itibaren kademeli olarak uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle, AB gümrük sisteminin dijitalleştirilmesi, işlemlerin üye ülkeler arasında uyumlu hale getirilmesi, idari yükün azaltılması ve sınır kontrollerinde risk yönetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

AB Gümrük İdaresi kuruluyor

Reformun ana unsurunu, gümrük işlemlerine ilişkin kuralları yeniden düzenleyen AB Gümrük Kodu ile merkezi Fransa'nın Lille kentinde olacak AB Gümrük İdaresi oluşturuyor.

AB Gümrük İdaresi, üye ülkelerin gümrük makamları arasındaki işbirliğini artıracak, Birlik genelindeki risklerin ortak biçimde değerlendirilmesini sağlayacak ve sınırlarda karşılaşılan tehditlere koordineli müdahaleyi destekleyecek.

Yeni idarenin temel görevlerinden biri, mevcut ulusal bilgi teknolojileri sistemlerinin yerini alacak AB Gümrük Veri Merkezi'ni oluşturmak olacak.

Yeni sistemle farklı ulusal sistemler üzerinden yürütülen gümrük işlemleri zaman içinde tek bir AB veri platformunda birleştirilecek. Böylece işletmeler, ithalat ve ihracata ilişkin gümrük ve ürün bilgilerini tek bir sistem üzerinden sunabilecek.

E-ticarette yeni sistem 2028'de zorunlu olacak

Sistemin kullanımı e-ticaret işletmeleri için 1 Temmuz 2028'den itibaren zorunlu olacak. Veri merkezi en geç 2031'de diğer işletmelerin kullanımına açılacak.

Reform kapsamında düşük değerli e-ticaret gönderilerine yönelik kurallar da değiştiriliyor.

AB, değeri 150 euroyu aşmayan gönderilere uygulanan gümrük vergisi muafiyetini kaldırmış, bunun yerine 1 Temmuz 2026'dan 1 Temmuz 2028'e kadar bu paketlerdeki her ürün türü için 3 avroluk geçici gümrük vergisi getirmişti.

Küçük paketlere ek işlem ücreti geliyor

Küçük paketlerin gümrüklerde oluşturduğu işlem maliyetlerini karşılamak amacıyla kasım ayından itibaren AB genelinde ek işlem ücreti alınacak. Geçici gümrük vergisinden ayrı uygulanacak bu ücretin tutarı, AB Komisyonunun hazırlayacağı düzenlemeyle belirlenecek.

Üye ülkelere gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeleri için 12 ay süre tanınırken, AB Gümrük İdaresinin 2027'de faaliyete başlaması öngörülüyor.