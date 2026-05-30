Pizza üretimini robotlara emanet eden şirket battı!

ABD'de Seattle merkezli robotik şirketi Picnic Works, faaliyetlerini sonlandırarak varlıklarının tasfiye sürecini başlattı.

Pizzaları pişirmediği ortaya çıktı

Picnic Works, tek bir işçinin saatte 130 pizza yapmasına olanak sağlayan robotik pizza yapma makinesi icat etmişti. Ancakgeliştirilen makinelerin pizzaları pişirmediği ortaya çıktı. Pizza malzemelerinin boyutları ve miktarları da yine çalışanlar tarafından seçilmek zorundaydı, makine sadece peyniri, sosları ve diğer malzemeleri ekliyordu.

Picnic Works'ün ilk robot pizza makinesi olan Leonardo, yaklaşık 2,1 metre genişliğinde, 1,5 metre yüksekliğinde ve 0,9 metre derinliğindeydi. Daha sonra şirket, 1,5 metreden daha az genişliğe sahip Michelangelo adlı daha küçük bir model icat etti.

5 milyon dolar çöp oldu

2016 yılında kurulan şirket, 2024'te yüksek hacimli müşteri segmentine yönelmek amacıyla 5 milyon dolarlık yatırım almıştı. Ancak bu strateji şirketi ayakta tutmaya yetmedi.

Son yıllarda yönetim kademesinde de değişiklikler yaşayan şirket iflasının ardından tesfiye sürecine girerken, şirketin varlıklarının tek bir alıcıya satıldığı öğrenildi.

Şirket robot pizza makinelerini kontrol eden 20 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu.