Polonya Euro’ya mesafeli: Zlotiden vazgeçmek için güçlü bir neden yok

Polonya hükümeti, güçlü ekonomik performansını gerekçe göstererek Euro Bölgesi’ne katılım konusunda aceleci davranmayacağını açıkladı. Maliye Bakanı Andrzej Domański, Financial Times’a verdiği röportajda Polonya ekonomisinin Euro kullanan birçok ülkeden daha iyi durumda olduğunu belirterek, zlotinin korunmasına yönelik görüşlerin güçlendiğini söyledi.

"Ekonomimiz Euro kullananlara göre daha iyi"

“Ekonomimiz şu anda Euro kullanan ülkelerin çoğundan açık şekilde daha iyi durumda” diyen Domański, “Zlotiyi korumak için elimizde giderek daha fazla veri, araştırma ve argüman var” ifadelerini kullandı.

Başbakan Donald Tusk, 2008’de Polonya’nın 2012’de Euro’ya geçmesini savunmuştu. Ancak Euro Bölgesi borç krizinin ardından bu hedef rafa kaldırıldı. Sağcı Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ise zlotinin korunmasını ulusal egemenliğin temel unsurlarından biri olarak öne çıkardı.

"Kamuoyu zlotiden yana"

Ekim 2023’te AB yanlısı bir koalisyonla yeniden iktidara gelen Tusk döneminde zloti Euro karşısında değer kazanırken, kamuoyu yoklamaları halkın çoğunluğunun Euro’ya geçişe karşı durduğu sonucu çıkmıştı. Domański, “Kamuoyu zlotiden yana. Ancak şu anda Euro'ya geçiş üzerinde çalışmamamızın temel nedeni siyaset değil, ekonomidir” dedi.

AB kurallarına göre Euro’ya geçiş zorunlu olsa da, resmi başvurunun zamanlamasının siyasi bir karar olduğunu belirten Domański, Polonya’nın şu an kendi para biriminden vazgeçmesi için güçlü bir gerekçe görmediğini ifade etti.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) verilerine göre Polonya, 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle dünyanın 20’nci büyük ekonomisi konumuna yükseldi. OECD, Polonya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,4 büyümesini bekliyor. Buna karşılık Avrupa Komisyonu, bütçe açığının 2026’da GSYH’nin yüzde 6,3’ü seviyesinde kalacağını öngörüyor; bu oran Euro’ya geçiş için gereken yüzde 3 eşiğinin üzerinde bulunuyor.

Domański, güçlü iş gücü piyasası ve düşük işsizlik oranlarının kamu maliyesini desteklediğini belirterek, "Ücretler artıyor, bu da vergi gelirlerini yükseltiyor" dedi.