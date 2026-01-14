Polonya ve İtalya vatandaşlarına “derhal terk edin” çağrısı yapıldı
Polonya ve İtalya dışişleri bakanlıkları, İran’daki güvenlik risklerine dikkat çekerek ülkede bulunan vatandaşlarına acil uyarıda bulundu. Yapılan açıklamalarda, İran’da bulunanların güvenlik gerekçesiyle ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri istendi.
Açıklamalarda, İran’daki mevcut gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanırken, güvenlik risklerinin artabileceğine dikkat çekildi. Bu kapsamda, Polonya ve İtalya vatandaşlarından zorunlu olmadıkça ülkede kalmamaları istendi.
Bakanlıklar ayrıca İran’da bulunan vatandaşlarına, büyükelçiliklerle temas halinde olmaları ve acil durum planlarını hazır tutmaları çağrısında bulundu. İran’a yapılması planlanan zorunlu olmayan seyahatlerin ise ikinci bir duyuruya kadar ertelenmesi tavsiye edildi.