Polonya ve İtalya vatandaşlarına “derhal terk edin” çağrısı yapıldı

Açıklamalarda, İran’daki mevcut gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanırken, güvenlik risklerinin artabileceğine dikkat çekildi. Bu kapsamda, Polonya ve İtalya vatandaşlarından zorunlu olmadıkça ülkede kalmamaları istendi.

Bakanlıklar ayrıca İran’da bulunan vatandaşlarına, büyükelçiliklerle temas halinde olmaları ve acil durum planlarını hazır tutmaları çağrısında bulundu. İran’a yapılması planlanan zorunlu olmayan seyahatlerin ise ikinci bir duyuruya kadar ertelenmesi tavsiye edildi.