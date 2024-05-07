Polonya'da 'Euro' değerlendirmesi

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinden biri olan Polonya'da, 20 AB ülkesinin de para birimi olan Euro'nun ulusal para birimi olarak kullanılmasını değerlendirdi.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski, gazetecilere verdiği demeçte "Euro'ya geçiş için ekonomimiz hazır değil" ifadesinde bulundu.

Euro'nın ulusal para birimi olarak kullanılmasının değerlendirildiğini söyleyen Domanski, "Ekonomiden bahsediyorsak, ne kötümser ne de coşkulu olmak gerekir. Gerçekçi olmak gerekir. Ben gerçekçiyim. Bana göre gerçekler çok açık: Polonya ekonomisi şu anda Euro'nun kabulüne hazır değil." dedi.

Bir ekonomist olarak açıkça söylemeliyim ki ekonomimiz Euro'nun kullanılmasına hazır değil" vurgusu yapan Domanski, ülkenin ulusal para biriminin (Zloti) kriz zamanlarında ekonomik büyümeyi desteklediğini söyledi.