Putin'in gözdesi Aurus artık eski Toyota fabrikasında üretilecek
Japonya merkezli otomobil firması Toyota'nın Rusya'daki fabrikasında artık lüks segmentteki Aurus marka araçların üretileceği açıklandı. Aurus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ın gözde araçlarından.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Toyota'nın St. Petersburg'daki eski fabrikasında Rus Aurus marka araçların üretileceğini belirtti.
Manturov, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Mart 2023'te NAMI adlı Rus devlet enstitüsüne devredilen Toyota fabrikasına ilişkin konuştu.
Fabrikanın Aurus şirketine devredildiğini belirten Manturov, fabrikada araç üretiminin yıl sonuna kadar başlayacağını ifade etti.
Savaş sonrası üretimi durdurmuştu
Toyota, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022'de St. Petersburg'daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış, ardından fabrika NAMI'ye devredilmişti.
Rusya Otomobil Satıcıları Birliği verilerine göre, Rusya'da geçen yıl 115 adet Aurus marka araç satılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve üst düzey yetkililerin tercih ettiği Aurus, ürettiği lüks araçlarla tanınıyor.