Rapor: Gazze Şeridi’nde insanlar kıtlığın eşiğinde

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki katliamına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

İsrail’in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve çevresinde yoğun saldırılarının devam ettiği belirtilen açıklamada, binlerce insanın saldırılardan kaçmaya çalıştığı Refah’ta da yoğun hava bombardımanı nedeniyle buradakilerin de Gazze’nin orta kesimine kaçmasına neden olduğu kaydedildi.

Gazze’nin kuzeyindeki insanların kıtlığın eşiğinde olduğu ve Gazze'de sığınılacak bir yer olmadığının da altı çizildi.