Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı

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Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist "Mihraç Ural"ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalandığını duyurdu.

53 kişi hayatını kaybetmişti

Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin davada sanık olarak yer alıyor.

Saldırının planlanması ve organizasyonunda rol alan, kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip de geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Reyhanlı'da belediye binasının yanı ile PTT binasının önünde meydana gelen iki ayrı patlamada 53 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç da zarar görmüştü.

Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet verilmişti

Saldırının planlayıcılarından firari Yusuf Nazik ise Milli İstihbarat Teşkilatının operasyonuyla Suriye'den Türkiye'ye getirilmişti.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Mayıs 2019'da Nazik'i "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan bir, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmekten de 52 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etmişti.

Mihraç Ural'ın Esad ailesiyle bağlantıları

1956'da Antakya'da doğan Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle Türkiye'de tutuklu bulunduğu sırada, 1982'de firar ederek Suriye'ye kaçmıştı.

Esad ailesiyle akrabalığı bulunan eşi Malak Fadel aracılığıyla, dönemin Devlet Başkanı Hafız Esad'in kardeşi Cemil Esad ile yakınlık kuran Ural, elde ettiği imtiyazlarla Suriye'de büyük bir servet edinmişti.

Beşar Esad rejimine bağlı "Mukaveme Suriyye" adlı milis gücünü yöneten Ural, Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde yürüttüğü faaliyetlerle biliniyor. Bu faaliyetler özellikle Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısındaki Bayırbucak Türkmen bölgesinde yoğunlaşıyordu.