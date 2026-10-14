BlackRock'a 205 milyar dolar aktı: Paranın yeni adresi dikkat çekti

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BlackRock , 14 Ekim'de açıkladığı üçüncü çeyrek bilançosuyla yönetilen varlıklarını 15,49 trilyon dolara çıkardı. 205,5 milyar dolarlık net para girişinin dağılımı, yatırımcıların hisse yerine tahvile daha fazla kaynak ayırdığını gösterdi.

Yönetilen varlıklar 15,49 trilyon dolara yükseldi

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, 2026'nın üçüncü çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Şirketin 30 Eylül itibarıyla yönettiği toplam varlıklar, geçen yılın aynı dönemindeki 13,46 trilyon dolardan 15,49 trilyon dolara yükseldi.

Böylece yıllık artış yüzde 15'e ulaşırken BlackRock, yönetilen varlık büyüklüğünde yeni bir rekora imza attı.

Şirketin yönettiği varlıklar, haziran sonunda 15,34 trilyon dolar seviyesindeydi. Üçüncü çeyrekte hem yeni müşteri yatırımları hem de finansal piyasalardaki değer değişimleri toplam büyüklüğü etkiledi.

Söz konusu tutar, BlackRock'ın kendi mülkiyetindeki para veya şirketin piyasa değeri değil, müşterileri adına yönettiği yatırım varlıklarını ifade ediyor.

Tahvil fonlarına 78 milyar dolar aktı

BlackRock'ın bilançosundaki dikkat çekici gelişmelerden biri, yeni yatırımların dağılımında ortaya çıktı. Şirketin hisse senedi fonları üçüncü çeyrekte 52,45 milyar dolar net para çekerken tahvil fonlarına 78,21 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Böylece tahvil fonları, aynı dönemde hisse fonlarından daha fazla yeni yatırım aldı. Bu eğilim ikinci çeyrekte de görülmüştü. Dolayısıyla son veriler, BlackRock müşterilerinin tahvillere yönelik talebinin devam ettiğini gösteriyor.

Ancak bu durum yatırımcıların hisse fonlarından topluca çıktığı anlamına gelmiyor. Her iki yatırım kategorisine de net para girişi gerçekleşirken tahvil tarafındaki giriş daha yüksek kaldı.

ETF'lere 134,5 milyar dolar girdi

Üçüncü çeyrekte şirketin borsada işlem gören yatırım fonlarına (ETF) yönelik talep de güçlü seyretti. BlackRock'ın iShares çatısı altındaki ETF'leri 134,5 milyar dolar net yatırım çekti. Bu tutar, şirketin toplam net para girişinin büyük bölümünü oluşturdu.

Özel piyasa yatırımlarına 15,31 milyar dolar, para piyasası ve nakit yönetimi ürünlerine ise 30,65 milyar dolar yöneldi.

Bitcoin ve Ether'e dayalı dijital varlık ürünleri de üçüncü çeyrekte 7,91 milyar dolar net para girişi kaydetti. Bu kategoride ikinci çeyrekte 3,1 milyar dolarlık çıkış yaşanmıştı.

Böylece dijital varlık fonları yeniden net para çekerken, tahvil fonları tutar açısından öne çıkmayı sürdürdü.

BlackRock'ın net kârı yüzde 25 arttı

Yönetilen varlıklardaki büyüme, şirketin gelir ve kârlılık rakamlarına da yansıdı. BlackRock'ın üçüncü çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 7,75 milyar dolara ulaştı. Şirket ortaklarına ait net kâr ise yüzde 25 yükselişle 1,66 milyar dolar olarak açıklandı.

Hisse başına seyreltilmiş kâr 8,43 dolardan 10,57 dolara çıktı.Tek seferlik kalemler için düzeltilmiş hisse başına kâr ise yıllık yüzde 38 artışla 15,93 dolara yükseldi.

Şirketin teknoloji hizmetleri ve abonelik gelirleri de yüzde 14 büyüdü. Aladdin yatırım yönetimi platformundaki faaliyetler bu alandaki gelir artışını destekledi.

BlackRock Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Laurence Fink, şirketin yatırım yönetimi, finansman ve teknoloji hizmetlerini bir araya getiren faaliyet modelinin büyümeye katkı sağladığını belirtti.

Şirketin önümüzdeki dönem performansında ise yeni fon girişlerinin devam edip etmeyeceği, tahvil piyasasındaki hareketler ve özel piyasa yatırımlarına yönelik talep belirleyici olacak.