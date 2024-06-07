Rosatom'dan Akkuyu açıklaması: Nükleer santral ne zaman açılacak?
Rosatom Başkanı Aleksey Likhaçev, Akkuyu nükleer güç santralinin "ne zaman açılacağı sorusunu yanıtladı.
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Rosatom) Başkanı Aleksey Likhaçev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) "Akkuyu" sorusunu yanıtladı.
Likhaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinin açılışı "ne zaman yapılacak? sorusuna "Gelecek yıl" yanıtını verdi.
Likhaçev, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin gelecek yıl devreye alınacağını söyledi.