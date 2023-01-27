Rus dizeli Afrika, Latin Amerika ve Asya'da yeni limanlar buluyor

AB'nin Rus rafineri petrol ürünlerine ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün, G7 ülkelerinin bu ürünlere yönelik tavan fiyat uygulamasının da başlaması bekleniyor. Ambargo başlamadan stoklarını doldurmaya çalışan Avrupa, rafineri petrol ürünleri ithalinde günlük 2,5 milyon varille en büyük kalemlerden biri olan dizelde, hem Rusya'dan hem de alternatif kaynaklardan alımını artırdı.

Boşluğu Latin Amerika dolduracak

Gerçek zamanlı veri takip şirketi Vortexa'ya göre, Rusya hala Avrupa'nın en büyük dizel tedarikçisi. Vortexa'nın 1-23 Ocak'taki verilerle yaptığı hesaplamaya göre Rusya; AB, Norveç, İsviçre ve Birleşik Krallık'ın dizel ithalatının yüzde 25'ini karşılıyor. Uzmanlara göre, ambargoyla Rusya'nın ana tedarik pazarı olan Avrupa'dan doğacak boşluğu Asya, Afrika ve Latin Amerika ile doldurması beklenirken, Avrupa'nın yeni tedarikçileri arasında Orta Doğu ülkeleri ve ABD öne çıkıyor.

Veri analitik şirketi Kpler Baş Ham Petrol Analisti Viktor Katona, “ABD'nin dizel ihracatı ağırlıklı olarak Latin Amerika'ya, Brezilya ve Meksika'ya gidiyordu. Şimdi ise Avrupa'ya dizel tedarikini artırdığını görüyoruz. Bu da daha çok Rus dizelinin Latin Amerika'ya gideceğini gösteriyor" dedi. Türkiye'nin, Avrupa'nın tedarikçisi olmada yüksek şansa sahip olduğunu kaydeden Katona, "Türkiye'nin rafinerileri büyük ölçüde dizel odaklı. Üretimini Avrupa'ya gönderebilir” dedi. Vortexa Başekonomisti David Wech ise Orta Doğu'nun günlük 1,4 milyon varil dizel ihracının 400 bin varilinin Avrupa'ya gittiğini belirterek, "ABD'nin günlük 1,2 milyon varil dizel ihracının 150 bini, Asya'nın 1,4 milyon varil ihracının günlük 200 bini Avrupa'ya gidiyor. Buna göre Avrupa'nın bu piyasalardan dizel bulabileceğini söyleyebiliriz” dedi.