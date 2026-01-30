Rus kadın Müslüman olduktan 6 gün sonra hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika emirliğinde yaşayan 68 yaşındaki Rus vatandaşı Nadezhda Dostovulova geçen hafta İslam'ı seçerek Müslüman oldu.

27 Ocak'ta vefat eden Dostovulova’nın ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ani geliştiği belirtildi.

Ülkede vefat eden kişilerle ilgili cenaze duyurularını paylaşan UAE Funerals, X üzerinden bir mesaj yayımlayarak topluma çağrıda bulundu. Paylaşımda, kadının Birleşik Arap Emirlikleri’nde ailesinin bulunmadığı vurgulanarak, cenazeye katılımın onun için manevi bir destek olacağı ifade edildi.