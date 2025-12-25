Rusya, 100 milyon tonluk LNG hedefini erteledi

Rusya, yıllık 100 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimine ulaşma hedefini planlanandan daha ileri bir tarihe erteledi. Hedefteki gecikmenin, Batı ülkelerinin enerji sektörüne yönelik yaptırımlarından kaynaklandığı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, yaptığı değerlendirmede, yaptırımların özellikle LNG projeleri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Rusya'nın, 2030-2035 döneminde küresel LNG pazarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol etme yönündeki uzun vadeli hedefleri, Ukrayna savaşı sonrası devreye alınan yaptırımlar nedeniyle zorlanıyor. Bu yaptırımlar arasında, Arctic LNG 2 projesini doğrudan hedef alan kısıtlamalar da bulunuyor.

Yaptırımlarla ilgili kısıtlamalar etkili oldu

Yakın zamanda güncellenen hükümet strateji belgesine göre Rusya, 2030 yılına kadar 90-105 milyon ton, 2036 yılına kadar ise 110-130 milyon ton LNG üretimi hedefliyor. Ancak Novak, Rossiya-24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Hedefimiz 100 milyon tona ulaşmaktı. Yaptırımlarla ilgili kısıtlamalar nedeniyle bunun artık birkaç yıl erteleneceği açık" ifadelerini kullandı.

Novak ayrıca, Rusya'nın petrol ve gaz kondensatı üretiminin bu yıl, 2024 seviyelerine yakın seyredeceğini söyledi. Buna göre üretimin yaklaşık 516 milyon ton ya da günlük 10,32 milyon varil civarında olması bekleniyor. Bu tablo, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in ekim ayında dile getirdiği yüzde 1'lik düşüş öngörüsüne kıyasla daha olumlu bir görünüm sunuyor.

Öte yandan Rusya'nın LNG üretimi 2024 yılında yüzde 5,4 artarak 34,7 milyon tona yükseldi. Ancak bu rakam, yıl için öngörülen 35,2 milyon tonluk hedefin altında kaldı.