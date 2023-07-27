Rusya, Afrika'ya ücretsiz tahıl gönderecek

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden geçerek dünyaya sevk edilmesini sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması, Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş açan Rusya tarafından uzatılmamıştı.

1 Ağustos 2022'de başlayan anlaşma kapsamında 17 Temmuz'a kadar 1000'den fazla gemi 33 milyon tona yakın tahıl taşımış, tahılların yüzde 12'si Afrika'ya gitmişti.

Rusya'nın St. Petersburg kentinden düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuşan Putin, Rusya’nın dünyaya tahıl ve gübre ihracatı yapmasının Batılı ülkeler tarafından zorlaştırıldığını savundu.

Putin, “Diğer yandan da ikiyüzlü bir şekilde küresel gıda piyasasındaki krizden ötürü bizi suçluyorlar. Bu durum tahıl anlaşmasının uygulanmasında da açıkça görüldü.” diye konuştu.

Anlaşma kapsamında Ukrayna’dan yaklaşık bir yılda 32,8 milyon ton tahıl ihraç edildiğini belirten Putin, “Bunun yüzde 70’inden fazlası, değerli dostlarım, Avrupa Birliği dahil olmak üzere yüksek veya orta-yüksek gelir seviyesindeki ülkelere gitti. Etiyopya, Sudan, Somali ve diğer ülkelerin payı ise yüzde 3’ün altındaydı.” dedi.

'Rusya'ya verilen sözler tutulmadı'

Rus lider, tahıl anlaşması kapsamında Rusya’ya verilen sözlerin tutulmadığını kaydederek, “Rusya'nın dünya pazarlarına yaptığı tahıl ve gübre ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın hiçbir şartı yerine getirilmedi. Söz konusu gerçekleri dikkate alarak, bu anlaşmayı daha fazla uzatmayı reddettik.” şeklinde konuştu.

Rusya’nın bazı Afrika ülkelerine ücretsiz olarak tahıl göndereceğini anlatan Putin, “Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeye hazır olacağız. Ayrıca bu ürünlerin tüketiciye ücretsiz sevkiyatını da sağlayacağız” ifadelerini kullandı.