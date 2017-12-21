Rusya lideri Putin, Kral Selman ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, telefonda görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, telefonda Yemen'i görüştü.
Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Yemen’deki son durumu ele alan iki liderin görüşmesinde, Kral Selman’ın, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’a geçtiğimiz günlerde yapılan balistik füze saldırısı nedeniyle endişelerini dile getirdiği belirtildi.
Riyad'a yönelik balistik füze saldırısını kınadığını belirten Putin’in görüşmede, Yemen krizinin sadece barışçıl yöntemler ve ulusal diyalog yoluyla çözülmesine yönelik beklentilerini ilettiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca Putin ve Kral Selman’ın, Suriye’deki siyasi süreç ve enerji piyasalarında Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesi konusunda hemfikir oldukları vurgulandı.
Kaynak: AA