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Rusya Merkez Bankası’ndan faiz artışı

Rusya Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artırarak %8.5'e çıkardı.

Haber Merkezi
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Banka politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 8,50 seviyesine yükseltti. Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin %8'e çıkarılmasını bekliyordu.

Karar metninde "Rusya Merkez Bankası, 2024 ve sonrasında enflasyonu yüzde 4'e yakın bir seviyede istikrara kavuşturmak için bir sonraki toplantılarında faiz artırımına gitme olasılığını açık tutmaktadır" ifadeleri kullanıldı.