Rusya: Ukrayna’nın askeri amaçla kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarını vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri amaçlı kullandığı Odessa ve Çornomorsk limanlarını vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Ordu için kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarında askeri mülk, yakıt ve yağ depoları ile yük aktarma tesisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Odessa Limanı’nın kuzeydoğusunda bulunan Belyarı ve Novıye Belyarı yerleşim yerlerinde de yakıt tanklarının hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda havadan ve karadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.