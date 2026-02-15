Rusya Ukrayna'ya ait 268 İHA'yı çeşitli bölgelerde vurduğunu açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 268 insansız hava aracının Moskova dahil çeşitli bölgelerde hava savunma sistemlerince vurulduğunu açıklarken, başkentte düşen parçalara ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.
Bugün yerel saatle 09.00'dan 20.00'ye kadar 268 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların 15'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Bakanlık, dün yerel saatle 23.00'ten bugün 09.00'a kadar Ukrayna'ya ait 156 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.