Rusya'da 'Taliban' önerisi

Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban'ın, Rusya'daki terör grupları statüsünden çıkarılması teklif edildi.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, Rusya'nın Cumhurbaşkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın Rusya'daki Taliban hareketinin terör örgütü statüsünden çıkarılması konusundaki çalışmalarını tamamladığını ve teklifin Kremlin'e gönderildiğini söyledi.

Kabulov, çalışmaların ilgili kurumlar tarafından devam ettiğini ancak nihai kararın Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından verileceğini belirtti.

"Terör faaliyetleri nedeniyle" BM yaptırımları altında bulunan Taliban hakkında Kabulov, Taliban'ın terör listesinden çıkarılması kararınının BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çelişmediğini vurguladı.